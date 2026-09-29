Anya Taylor-Joy volvió a captar todas las miradas en la Semana de la Moda de París al asistir al desfile de Dior, donde se presentó la nueva propuesta femenina de la firma bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson.

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La actriz apostó por un conjunto negro con transparencias, una elección que la convirtió en una de las figuras más destacadas de la primera fila. En el evento también estuvieron otras celebridades internacionales como Rosalía, Rihanna y Jennifer Lawrence.

El desfile tuvo lugar en el jardín de las Tullerías, junto al Museo del Louvre, donde las modelos recorrieron una pasarela montada sobre un estanque octogonal y rodeada de una puesta en escena marcada por árboles y una atmósfera de bruma.

Para la próxima temporada primavera-verano, Anderson presentó una colección dominada por prendas fluidas, telas ligeras, transparencias y bordados, además de faldas y vestidos plisados, flecos, pétalos y accesorios de gran tamaño. También aparecieron pantalones metálicos acampanados en tonos verdes, cobrizos y plateados.

La presencia de Taylor-Joy volvió a confirmar su estrecho vínculo con Dior, marca de la que es una de las figuras habituales en eventos y presentaciones internacionales. En esta oportunidad, su estilismo oscuro y semitransparente contrastó con otras apuestas de la primera fila y volvió a ubicarla entre las personalidades más fotografiadas de la jornada parisina.

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