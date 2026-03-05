Durante una nueva jornada de la Buenos Aires Fashion Week, Felipe Fort volvió a ser protagonista de la pasarela. El hijo de Ricardo Fort participó del desfile de la marca Bullbenny, que celebró su aniversario dentro del evento de moda realizado en Buenos Aires.

En el show también apareció el streamer Manuel Merlo, conocido como Mernuel, quien sorprendió al público al compartir la pasarela con Fort. Ambos modelos llamaron la atención con sus looks y luego posaron juntos en el backstage del evento.

Para la ocasión, Felipe eligió una campera llamativa que funcionó como un homenaje a su padre. La prenda, de estilo animal print, tenía estampada la imagen del recordado “Comandante” en el frente y en la espalda. El diseño es reversible: de un lado presenta el estampado con la cara de Ricardo Fort y del otro es negro con tiras blancas.

La elección del look generó comentarios entre los asistentes y en redes sociales, ya que el joven utilizó la prenda como un guiño a la figura mediática de su padre, una de las celebridades más recordadas del espectáculo argentino.

