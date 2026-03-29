En el marco del reciente Gran Premio de Japón de Fórmula 1, la actriz Anya Taylor-Joy llamó la atención tanto por su presencia en el paddock como por su elección de estilo, que se alejó de los típicos looks de alfombra roja para abrazar una estética más atrevida y contemporánea.

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Lejos de los vestidos fluidos o tonos pasteles que ha lucido en premieres de cine, Taylor-Joy optó por un conjunto inspirado en la moda de alta costura vintage: un corset de cuero con vivos en rojo, azul y amarillo de la colección Spring 1991 de Jean Paul Gaultier, combinado con pantalones de cuero negros ceñidos y de tiro bajo que reforzaron una vibra poderosa y un poco rockera.

Los accesorios también jugaron un papel clave: la actriz complementó el outfit con gafas ovaladas, stilettos rojos con detalles Perspex, joyería delicada de Tiffany & Co. y un anillo de diamantes que aportaron un toque de sofisticación al conjunto.

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Acompañada por su marido, el músico Malcolm McRae, quien eligió un estilo más relajado con camisa marfil y pantalones de traje, Taylor-Joy se destacó como uno de los rostros más fotografiados del día, incluso compartiendo momentos con figuras del automovilismo como Lewis Hamilton y con sus compañeros de elenco de The Super Mario Galaxy Movie.

Este look marcó una ruptura estilística con respecto a sus apariciones recientes, donde predominaban siluetas femeninas y colores suaves, y reafirmó su estatus como una de las celebridades más audaces en cuanto a moda se refiere.

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