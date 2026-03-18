La marca española Zara sorprendió al mundo de la moda al incorporar al diseñador británico John Galliano en una colaboración creativa que se extenderá, en principio, por dos años. El acuerdo marca un giro en la estrategia de la compañía, que busca reforzar su perfil creativo con nombres de peso internacional.

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El modisto, con pasado en casas icónicas como Dior y Maison Margiela, tendrá la tarea de reinterpretar el archivo histórico de la marca. Su trabajo consistirá en tomar prendas de temporadas anteriores, transformarlas y darles una nueva identidad con una mirada más cercana a la alta costura.

Las colecciones comenzarán a lanzarse a partir de septiembre de 2026 y seguirán una lógica distinta a la tradicional: no estarán necesariamente atadas a estaciones ni géneros, sino que buscarán una propuesta más experimental y contemporánea.

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La alianza también representa el regreso de Galliano al centro de la escena tras un período de bajo perfil, luego de su salida de Maison Margiela en 2024. Este nuevo capítulo lo encuentra explorando formas de hacer la moda más accesible sin perder su impronta artística.

Además, el proyecto se inscribe en una tendencia creciente dentro de la industria: la colaboración entre grandes cadenas y diseñadores de renombre para elevar el valor creativo de sus productos. En este caso, Zara apuesta a fusionar su alcance global con una visión más autoral, en una de las asociaciones más ambiciosas de su historia reciente.

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