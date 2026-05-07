La marca de lujo italiana Dolce & Gabbana abrirá su primer local en la Argentina durante junio de 2026. El desembarco se concretará en el shopping Patio Bullrich, en la Ciudad de Buenos Aires, y marcará el ingreso oficial de la firma al país.

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La llegada de la reconocida casa de moda forma parte de un proceso de expansión de marcas internacionales en el mercado argentino, impulsado por la apertura de importaciones y la expectativa de crecimiento en el segmento premium. En los últimos meses también se anunciaron desembarcos y regresos de firmas como Armani, Sandro París, Mango y H&M.

Según trascendió, el nuevo local ofrecerá indumentaria, accesorios y propuestas vinculadas al universo de lujo de la marca fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. El objetivo será captar tanto al público local como a turistas y consumidores de alto poder adquisitivo.

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El fenómeno se da en paralelo a un fuerte movimiento dentro del sector retail y de los shoppings, donde varias cadenas internacionales comenzaron a buscar espacios estratégicos para instalarse o regresar al país después de años de ausencia.

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