El Museo del Louvre fue escenario de una de las noches más glamorosas de la Semana de la Moda de París, cuando celebridades, modelos y figuras del mundo cultural participaron de una gala que reunió estilo, arte y alta costura.

El evento, considerado por muchos como una versión francesa de la Met Gala, convocó a invitados internacionales que lucieron diseños llamativos y vanguardistas en uno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa.

Entre los looks que más llamaron la atención estuvieron los vestidos de inspiración futurista y las piezas de alta costura con estructuras escultóricas y materiales metalizados. La actriz Diane Kruger, por ejemplo, destacó con un vestido dorado de diseño innovador que combinó volúmenes y formas orgánicas.

Otras celebridades también apostaron por estilos audaces, como París Jackson, con prendas que mezclaron estética gótica, transparencias y detalles artesanales, convirtiendo la velada en un verdadero desfile de moda bajo la icónica pirámide del Louvre.

Por otro lado, la actriz anglo-argentina Anya Taylor Joy apostó por una estética minimalista y elegante, con un vestido satinado de Dior inspirado en las siluetas de los años 50. El diseño midi, con líneas limpias y escote en V, destacó por su sencillez y sofisticación. El brillo del raso y la ausencia de accesorios recargados reforzaron una imagen clásica y refinada, donde el protagonismo estuvo en la estructura del vestido y la caída del tejido.

Gigi Hadid optó por un vestido de estética arquitectónica y futurista, con bloques geométricos en plata y oro cubiertos de cristales y lentejuelas. El diseño mezcló glamour clásico, con escote asimétrico y una manga caída, con una estructura moderna que recordó a una pieza escultórica.

La actriz española, Ester Expósito, eligió un diseño de Marine Serre con fuerte impronta experimental. El vestido incorporó una textura tridimensional que simulaba escamas, creando un efecto visual orgánico y muy llamativo bajo las luces del museo. El escote halter y la espalda descubierta aportaron sensualidad sin perder modernidad.

Además de su despliegue de glamour, la gala tuvo un objetivo solidario: recaudar fondos destinados a la preservación del museo y a proyectos culturales vinculados con su patrimonio artístico.