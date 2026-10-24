Con la temporada de verano cada vez más cerca, Mar del Plata enfrenta una nueva modalidad de estafas vinculadas a los alquileres turísticos. Según advirtió el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, delincuentes utilizan publicaciones falsas de viviendas de lujo y complejos de carpas para engañar a quienes buscan reservar sus vacaciones.

Ads

La maniobra consiste en copiar fotografías, descripciones y perfiles de propiedades reales ubicadas principalmente en zonas como Los Troncos, Playa Grande y barrios privados del sur de la ciudad. Con ese material, los estafadores publican ofertas que aparentan ser legítimas y contactan a posibles interesados.

Una vez que consiguen atraer a las víctimas, trasladan las conversaciones a WhatsApp y ofrecen descuentos de hasta el 25% si la reserva se realiza por fuera de las plataformas oficiales. Además, presionan con el argumento de que hay mucha demanda y que la oportunidad puede perderse si no se paga rápidamente.

El dinero se transfiere a billeteras virtuales que los delincuentes vacían y abandonan en pocas horas, lo que dificulta recuperar los fondos. En muchos casos, los turistas descubren el engaño cuando llegan a Mar del Plata y comprueban que la propiedad no está disponible o que nunca existió una reserva a su nombre.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en el barrio Los Troncos, donde una misma vivienda fue ofrecida y supuestamente alquilada a seis familias diferentes para la misma quincena de enero, en menos de 48 horas.

Ads

Ante esta situación, desde el Colegio de Martilleros recomendaron verificar la identidad de quienes ofrecen los inmuebles y comprobar que los profesionales estén matriculados. También aconsejaron evitar transferencias a cuentas anónimas, utilizar medios de pago identificables y no realizar operaciones por fuera de las plataformas de reserva.

La principal advertencia es desconfiar de precios demasiado bajos y de quienes exigen pagos inmediatos. Con el aumento de las consultas por las vacaciones, las autoridades buscan evitar que más familias pierdan su dinero antes de llegar a la ciudad.