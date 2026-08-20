El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico oficial para Mar del Plata correspondiente a este jueves, en el que se destaca la vigencia de una alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en sectores costeros del distrito de General Pueyrredon.

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De acuerdo con el organismo, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 7° durante la mañana y una máxima de 14° en horas de la tarde.

Durante el turno matutino, el viento se mantendrá del sector sudoeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h.

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Hacia el mediodía y la tarde, se prevé un incremento de la intensidad del viento, con rotación hacia el sector sur, velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas sostenidas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h, pudiendo superarse este valor en zonas expuestas del frente marítimo.

Para la noche, el SMN anticipa una paulatina disminución de la intensidad del fenómeno, con una temperatura cercana a los 8°. El viento continuará soplando desde el sur con velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas descenderán a valores de entre 42 y 50 km/h, manteniendo un escenario frío y ventoso en toda la región.

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