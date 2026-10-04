Aldosivi visita a Huracán con la obligación de sumar
El Tiburón enfrenta este domingo a Huracán desde las 14.45 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo marplatense atraviesa una situación comprometida en la tabla anual.
Aldosivi visita este domingo a Huracán desde las 14.45, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El conjunto marplatense llega después de conseguir una victoria clave por 1-0 ante Atlético Tucumán, aunque continúa penúltimo en la tabla anual, en una situación comprometida de cara al cierre de la temporada.
Huracán, por su parte, llega con el ánimo en alza luego de vencer 2-1 a River en la última jornada. El Globo suma 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas, y ocupa el sexto lugar de la Zona B. Aldosivi, en tanto, acumula 8 unidades, con dos victorias, dos empates y seis derrotas, y se encuentra decimotercero en el grupo.
En el historial reciente, los enfrentamientos muestran paridad: Huracán ganó dos de los últimos cinco encuentros, Aldosivi uno y hubo dos empates. El último cruce fue el 16 de marzo, por la fase de grupos del Torneo Apertura, y terminó 0-0.
La terna arbitral
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Julio Fernández