Aldosivi visita este domingo a Huracán desde las 14.45, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por una nueva fecha del Torneo Clausura. El conjunto marplatense llega después de conseguir una victoria clave por 1-0 ante Atlético Tucumán, aunque continúa penúltimo en la tabla anual, en una situación comprometida de cara al cierre de la temporada.

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El próximo domingo visitamos a @CAHuracan por la fecha 11 del Torneo Clausura, desde las 14.45 hs. 🔰



Vamos nosotros. ¡Seguimos todos juntos! pic.twitter.com/eJx0BYPZDa — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 29, 2026

Huracán, por su parte, llega con el ánimo en alza luego de vencer 2-1 a River en la última jornada. El Globo suma 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas, y ocupa el sexto lugar de la Zona B. Aldosivi, en tanto, acumula 8 unidades, con dos victorias, dos empates y seis derrotas, y se encuentra decimotercero en el grupo.

En el historial reciente, los enfrentamientos muestran paridad: Huracán ganó dos de los últimos cinco encuentros, Aldosivi uno y hubo dos empates. El último cruce fue el 16 de marzo, por la fase de grupos del Torneo Apertura, y terminó 0-0.

La terna arbitral

Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa Asistente 1: Gabriel Chade

Gabriel Chade Asistente 2: Diego Martín

Diego Martín Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Jorge Broggi VAR: Nicolás Lamolina

Nicolás Lamolina AVAR: Julio Fernández

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