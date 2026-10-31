El Museo Casa sobre el Arroyo presentó su programación de noviembre. Con entrada gratuita, el espacio emblemático ubicado en Quintana 3998 invita a vecinos y turistas a recorrer sus instalaciones.

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Es importante remarcar que, del 1 al 8 de noviembr, el Museo permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento. El lunes 8 y miércoles 11 tampoco funcionará, al igual que el lunes 23 de noviembre.

El Parque Histórico – Patrimonio Verde puede recorrerse de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. El mismo permite conocer el predio y sus espacios verdes, aunque no incluye el ingreso a la Casa principal.

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Por su parte, las visitas guiadas con recorrido por la Casa se realizan los lunes y miércoles a las 12 y 14, y los martes, jueves y viernes a las 10 y 12 y el sábado 21 de 10 a 14. El ingreso se podrá realizar únicamente acompañado por un guía del museo, en grupos reducidos y con reserva previa.

Las inscripciones se habilitan cada viernes a partir de las 12 para las visitas de la semana siguiente, a través de www.turismomardelplata.gob.ar o el Instagram oficial @casasobreelarroyo.

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Aquellas que no se realicen por condiciones climáticas adversas no se reprograman. La parte inicial de la visita y la espera para ingresar a la Casa, transcurren en el parque, por lo que se recomienda venir con ropa adecuada y acorde al clima.

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Además, continúan las propuestas destinadas a instituciones educativas, con encuentros los lunes y miércoles a las 10, y los martes y jueves a las 14. Las instituciones interesadas deberán comunicarse previamente al correo [email protected] para consultar disponibilidad.

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