El Gobierno bonaerense adjudicó por 20 años la explotación integral del Casino Sasso de Mar del Plata a una unión transitoria conformada por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y Yukon Technology S.A.

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La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial provincial mediante la Resolución 1324-IPLYCMGGP-2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), que aprobó la Licitación Pública N° 2/2025.

La contratación comprende la provisión y el mantenimiento de máquinas electrónicas de juegos de azar, su control online, la remodelación y puesta en valor de las salas y otros servicios vinculados con la actividad. El plazo comenzará a contar desde la fecha que establezca el contrato y podrá extenderse por un año adicional, si así lo decide el Instituto.

Como contraprestación, el adjudicatario recibirá el 61% de la rentabilidad mensual generada por las máquinas electrónicas del establecimiento. La oferta inicial contemplaba un 65,90%, pero la Comisión de Preadjudicación solicitó una mejora y finalmente aceptó el porcentaje reducido.

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En materia de seguridad, el Instituto aprobó el plan presentado para la sala. Sin embargo, el contrato deberá precisar la cantidad de efectivos policiales necesarios y las condiciones del servicio. También tendrá que incorporar un plan para combatir el juego ilegal y detallar el aporte de bienes comprometido por el adjudicatario.

Además, deberán contemplarse los servicios de cortesías, promotickets y club de jugadores, cuyos montos se definirán posteriormente.

El casino funciona en el Hotel UTHGRA Sasso, ubicado en avenida de los Trabajadores 3545, en Punta Mogotes. Durante los últimos años, la explotación de sus tragamonedas se mantuvo mediante sucesivas prórrogas del contrato con la empresa Boldt, mientras la Provincia avanzaba con una nueva licitación.

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En marzo de 2026, el IPLyC había extendido nuevamente ese vínculo hasta diciembre de este año o hasta la entrada en vigencia del nuevo contrato. La adjudicación busca cerrar esa etapa de renovaciones temporales.

La sala también atravesó un cierre de unos 20 días en enero de 2025, en plena temporada de verano, por un conflicto relacionado con el pago del servicio de seguridad policial. Según había señalado UTHGRA, el Instituto adeudaba esos pagos. Durante la interrupción, unos 30 trabajadores fueron reubicados provisoriamente y el casino retomó su actividad a fines de ese mes, una vez resuelto el conflicto.

La resolución declaró, además, desierta la licitación para los casinos de Necochea, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana, debido a que no se presentaron ofertas.

El llamado original comprendía siete establecimientos, entre ellos el Casino del Hotel Hermitage de Mar del Plata y las salas de Miramar y Tandil.