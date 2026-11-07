El museo funcionará de miércoles a lunes de 14 a 19 (martes cerrado). Durante noviembre habrá excepciones: abrirá el domingo 22 y el lunes 23 de 14 a 19, pero cerrará el lunes 9, el miércoles 11 y del 24 al 27 por desmontaje. Además, desde el sábado 28 se realizará la Feria Navideña de 17 a 22. La entrada general sale $4.500 y la reducida para residentes, jubilados y estudiantes vale $3.000.

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Actividades de Extensión

En el marco del ciclo Lectura, imagen y patrimonio, el viernes 6 de noviembre de 15 a 17 se realizará la charla-taller «Entre plumas y pinceles: relaciones entre literatura francesa y pintura». La actividad estará coordinada por Francisco Aiello, con la colaboración del proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades (UNMdP) «El Museo Juan Carlos Castagnino en la comunidad: patrimonio, memoria, socialización». Es gratuita y no requiere conocimientos previos.

El ciclo de actividades continúa el jueves 13 de noviembre, de 15 a 17, con la charla «Libros ilustrados: para leer los dibujos de Castagnino en el Martín Fierro». Coordinado por Emilia Artigas junto al equipo del proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades (UNMdP), el encuentro es gratuito y apto para todo público sin experiencia previa.

En tanto, el domingo 22 de noviembre a las 17 se proyectará el documental “Apenas habrá sombras”, dirigido por Diego Ercolano y producido por la Universidad Nacional de Mar del Plata y su fundación. El largometraje repasa la vida de María del Carmen “Coca” Maggi, docente y decana universitaria secuestrada y asesinada en 1975. La entrada es libre y gratuita, y se ofrecerá un café de cortesía al finalizar.

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Exposiciones temporarias y permanentes

En la planta baja y segundo piso se presenta “Eduardo Martín. Antología. 50 años | 50 obras”

La exposición recorre un camino en el que el arte permite expresar las angustias y esperanzas del mundo, al recrear e inventar poéticamente la realidad, sin alejarse del sentimiento humano.

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Las 50 obras reunidas, entre pinturas, dibujos, grabados y objetos producidos desde la década del 70 hasta el presente, invitan a una reflexión crítica sobre el pasado reciente y sobre su importancia en la producción de sentido social para la comprensión y el resguardo de la memoria propia y colectiva. La muestra podrá visitarse hasta el 23 de noviembre.

Por otro lado, en el primer piso se presenta el mobiliario original de la Villa Ortiz Basualdo. El recorrido permite conocer el mobiliario original del edificio construido en 1909 para la familia Ortiz Basualdo, principalmente de estilo art-nouveau, con piezas del diseñador belga Gustave Serrurier-Bovy, además de elementos de estilo francés y neogótico.

Además, en el tercer piso se puede disfrutar de “Castagnino 4 estaciones – Primavera, Verano, Otoño, Invierno”. La muestra propone abordar el paso del tiempo a través de las estaciones como metáfora de los ciclos vitales del ser humano. Cada estación presenta su propio ritmo, luz y temperatura emocional: la primavera representa el despertar; el verano, la expansión; el otoño, la introspección y la maduración de aquello que cambia; y el invierno, el resguardo y el silencio.

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Recorridos guiados

El recorrido se realiza a las 17 y propone conocer la Villa Ortiz Basualdo, su arquitectura, estilos decorativos, mobiliario original, historia de la familia y principales características del Museo.

El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos, se realiza únicamente por escalera y no requiere inscripción previa. El acceso tiene el valor de la entrada al Museo.

Asimismo, el Museo cuenta con un Archivo documental cuyo acervo está constituido por documentos especiales en soporte papel y digital, incluyendo fondos de artistas y gestores culturales de la ciudad, gráfica institucional desde 1980, afiches y catálogos, exposiciones temporarias, documentación del servicio educativo y colecciones de catálogos de instituciones culturales de la ciudad y nacionales.

También dispone de una selección de libros y publicaciones de valor artístico, histórico y sociocultural. El acceso al archivo es únicamente con cita previa, con consultas presenciales y/o virtuales a través de [email protected].

Servicio educativo

El Museo ofrece propuestas y recorridos guiados destinados al conocimiento y difusión de la Villa Ortiz Basualdo, la historia de Mar del Plata, Juan Carlos Castagnino y las exposiciones del Museo.

Las propuestas educativas para los niveles inicial, primario y secundario abordan la arquitectura y el diseño de la Villa Ortiz Basualdo, la historia de Mar del Plata y los usos y costumbres de los primeros veraneantes del siglo XX. Además, incluyen el recorrido por el Museo de Arte y la exploración de la vida, la formación, los viajes y la obra de Juan Carlos Castagnino.

Cada recorrido tiene una duración aproximada de 60 minutos, se realiza únicamente por escalera y cuenta con una capacidad de 30 a 35 personas por visita. También se encuentra disponible material didáctico en PDF, que puede solicitarse por correo electrónico.

Las visitas educativas para nivel inicial, primario y secundario se realizan lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 15 horas. Para solicitar turnos y realizar consultas, escribir a [email protected].

Para nivel terciario y universitario, los contenidos abordan la Villa Ortiz Basualdo, arquitectura y diseño, la Mar del Plata de principios del siglo XX y los usos y costumbres de los primeros veraneantes.

Estos recorridos tienen una duración aproximada de 45 minutos, se realizan únicamente por escalera y cuentan con una capacidad de 30 a 35 personas por visita. Las visitas para niveles terciarios y universitarios están disponibles lunes, jueves y viernes de 14 a 18 horas. Para solicitar turnos durante el horario de tarde, comunicarse a [email protected].