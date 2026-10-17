La Fundación Ciudad Inclusiva abrió una nueva convocatoria de PotencIA Mar del Plata, el programa gratuito de formación en inteligencia artificial coordinado por Juan Manuel Cheppi. La propuesta busca acercar herramientas prácticas para aplicar en el trabajo, los estudios y los emprendimientos.

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Los cursos comenzarán el 26 de octubre y combinarán contenidos para completar a ritmo propio, webinars y tutorías, además de aplicaciones prácticas y una certificación al finalizar. Las personas interesadas pueden inscribirse en ciudadinclusiva.com.

La capacitación no requiere saber programar ni contar con experiencia previa en tecnología. Entre sus objetivos se encuentran aprender a organizar información, crear contenidos, responder consultas y agilizar tareas cotidianas mediante el uso de inteligencia artificial.

Según informó la organización, la primera convocatoria reunió a más de 4.000 marplatenses, una participación que impulsó el lanzamiento de esta segunda edición.

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“La inteligencia artificial ya está cambiando el trabajo. Queremos que ese cambio se convierta en una oportunidad para los marplatenses”, expresó Cheppi.

En la edición anterior participaron estudiantes, docentes, comerciantes, emprendedores, empresarios y personas mayores, junto con trabajadores administrativos y de la gastronomía. También se sumaron profesionales de áreas como salud, arquitectura, abogacía, contabilidad, turismo, tecnología y el sector agropecuario.

El programa es desarrollado por la Fundación Ciudad Inclusiva junto a Alkemy, con el propósito de ampliar el acceso a estas herramientas y acompañar su incorporación a distintas actividades laborales.

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