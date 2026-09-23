A tres meses de la tragedia del Skatepark que terminó con la vida de Guadalupe Merlos, su mamá, Natalia Di Pietro, volvió a reclamar justicia y pidió que se profundice la investigación para determinar las responsabilidades detrás del hecho. En diálogo exclusivo con El Marplatense, contó cómo continúa el proceso judicial y puso el foco en las condiciones de la unidad involucrada.

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Natalia aseguró que atraviesa una pérdida “muy grande, irreparable” y recordó que Guadalupe, de 18 años, vivía con ella. “Todos los días la iba a buscar al colegio, ella cursaba el turno vespertino. Era nuestro momento de charlas”, contó. “Guada era una niña de 18 años. Genuina, alegre, vivía a mil. Era el alma de la casa y hoy ya no la tengo”.

“Me pesa mucho no tenerla. Es terrible, cada día que pasa más se siente su ausencia”, expresó la mujer. Y agregó: “A Guada le arrebataron la vida, le arrebataron los sueños. Nos arrebataron su amor”.

En paralelo al dolor por la pérdida, Natalia explicó que junto a su abogado Maximiliano Orsini comenzó a realizar distintas presentaciones para que se investiguen las circunstancias que rodearon la tragedia. Según contó, el 20 de agosto se presentó un pedido ante la Municipalidad para que se realicen controles rigurosos a cada unidad de la empresa antes de que salga a la calle.

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La mamá de Guadalupe también detalló que entre el 9 y el 10 de septiembre se realizó una nueva presentación, esta vez ante la Fiscalía. El objetivo, según explicó, es que se investigue a los empresarios, a los responsables de la BTB y que sea citado el chofer que llevó la unidad a ese lugar.

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Uno de los elementos que Natalia destacó en relación con la causa es el resultado de la pericia realizada por el perito de parte Gustavo Hollmann. “Las pericias que se presentaron por el perito de parte dieron que la unidad no estaba en condiciones para circular”, afirmó.

La mujer sostuvo que ahora aguardan las respuestas a los planteos realizados y valoró el avance de la investigación. “La investigación, la verdad que, gracias a Dios, va rápido y estamos a la espera”, señaló.

Para Natalia, el reclamo central es que se determinen las responsabilidades y que el caso permita evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. “Solo pedimos que se haga justicia por mi hija, que a mi hija le arrebataron la vida, que esto se podía haber evitado”, afirmó.

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En ese sentido, fue contundente al referirse a quienes considera responsables: “Como dije siempre, acá hay culpables y los culpables tienen que pagar, tienen que tener una condena”. Y reconoció que el proceso será difícil, aunque aseguró que mantiene las esperanzas y que se siente respaldada por su representación legal.

Natalia también destacó especialmente el trabajo de Hollmann. “Quiero también destacar al perito, a Gustavo Hollmann, que presentó rápidamente sus resultados, los resultados de sus pericias”, manifestó.

A tres meses de la tragedia, la mamá de Guadalupe remarcó además que el impacto no se limita a la muerte de su hija. “Acá, lamentablemente, la víctima fatal fue mi hija, pero hay seis víctimas más que se están reconstruyendo día a día, que su vida les cambió para toda la vida y que están atravesando un difícil momento, al igual que nosotros”, señaló.

Finalmente, Natalia pidió que cada avance de la causa continúe siendo difundido y que la tragedia genere conciencia sobre los controles a las unidades que circulan por la ciudad. “Necesito que se tome conciencia. Esto no puede pasar más y siguen habiendo unidades en las calles, en malas condiciones y se tiene que terminar, se tiene que terminar por toda la comunidad”, concluyó.