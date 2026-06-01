La cantante, guitarrista y compositora marplatense Celeste González se presentará el 6 de junio a las 20:00 en Casa Mariano Mores (Alem 2469), donde ofrecerá un homenaje a Rosita Quiroga a 130 años de su nacimiento, con entrada libre y gratuita.

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Radicada actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, la artista regresará a su ciudad natal para rendir tributo a una de las grandes pioneras del tango. El espectáculo incluirá la interpretación de clásicos y obras menos difundidas del repertorio de Quiroga, junto con una selección de tangos, milongas y valses de autoría propia.

Acompañada por su guitarra -en sintonía con el estilo de la homenajeada-, González propondrá una experiencia que integrará música en vivo, anécdotas históricas y una conexión directa con el público a través del lunfardo.

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Rosita Quiroga, nacida el 16 de enero de 1896 en Buenos Aires, fue una figura clave en la historia del tango. Cantante, guitarrista y compositora, se destacó como una de las primeras artistas de la radiofonía argentina y fue la primera mujer en interpretar tangos en Radio Cultura.

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