La vicepresidente Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete Manuel Adorni y al Gobierno nacional tras el acto por el Día de la Bandera realizado en Rosario, donde aseguró no haber sido invitada formalmente por la Casa Rosada.

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En declaraciones posteriores a la ceremonia, Villarruel fue contundente al referirse a la presencia de Adorni y al respaldo del presidente Javier Milei: “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo”.

La vicepresidente explicó que asistió al evento por invitación del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y remarcó que, aun sin convocatoria oficial, tenía previsto participar de la conmemoración.

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En ese marco, criticó la falta de invitación institucional: “No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”.

Villarruel también buscó diferenciar el carácter del acto: “Es un acto patrio, no es un acto partidario”, sostuvo, al explicar su decisión de no aplaudir el discurso presidencial y mantener una actitud protocolar durante la ceremonia.

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Finalmente, la vicepresidente reivindicó la figura de Manuel Belgrano y subrayó que la jornada debía centrarse en los valores de “unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad”, en medio de una creciente tensión política dentro del oficialismo.

Con información de Infobae

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