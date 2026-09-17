La Asociación del Personal Universitario (APU) de Mar del Plata confirmó un paro total de actividades para este jueves 17, en el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante trabajadores de universidades de todo el país.

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La jornada de protesta coincidirá con la convocatoria del Gobierno nacional a una paritaria nacional docente y no docente, por lo que desde el gremio anticiparon que el reclamo tendrá como uno de sus principales ejes la situación salarial de los trabajadores universitarios.

“En Mar del Plata tuvimos una asamblea la semana pasada y definimos acompañar cada uno de los procesos, a lo cual le sumamos un paro total de actividades para este jueves 17”, explicó Victoria Schadwill, titular de APU, en diálogo con El Marplatense.

Como parte de las acciones previas a la medida de fuerza, este martes se desarrollaron actividades de visibilización junto a docentes, entre ellas clases públicas y una conferencia de prensa, en adhesión al esquema de protesta definido a nivel nacional.

Desde APU también plantearon cuestionamientos en torno a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), relacionada con los salarios y las becas estudiantiles. Schadwill sostuvo que la resolución judicial se encuentra firme y cuestionó que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo tanto con la ley aprobada por el Congreso como con lo dispuesto por la Justicia.

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En este contexto, el paro total de este jueves 17 será la principal medida de fuerza de APU en Mar del Plata, mientras el sector universitario espera la nueva instancia de negociación con el Gobierno y reclama respuestas sobre salarios, becas y el cumplimiento de la normativa vigente y de la resolución judicial.

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