Un lunes templado, con cielo parcialmente nublado
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 24°.
Después de un domingo con muy buenas condiciones y una máxima que superó los 25°, Mar del Plata tendrá este lunes otra jornada agradable.
El cielo se presentará parcialmente nublado durante el día. En tanto, el viento soplará primero desde el noreste y luego rotará al este.
La ciudad mantendrá un escenario climático estable, con registros templados y sin mayores sobresaltos.
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