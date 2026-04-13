Después de un domingo con muy buenas condiciones y una máxima que superó los 25°, Mar del Plata tendrá este lunes otra jornada agradable.

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El cielo se presentará parcialmente nublado durante el día. En tanto, el viento soplará primero desde el noreste y luego rotará al este.

La ciudad mantendrá un escenario climático estable, con registros templados y sin mayores sobresaltos.

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