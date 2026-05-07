Emitieron alerta amarilla por fuertes vientos
El fenómeno comenzará este jueves por la noche y se extenderá hasta el sábado, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
El fenómeno comenzará este jueves por la noche y se extenderá hasta el sábado, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Se espera una jornada con una mínima de 12 grados y una máxima que alcanzará los 20.
El día se presenta con condiciones inestables en Mar del Plata, marcado por lluvias durante buena parte del día, viento sostenido y temperaturas moderadas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 24°.
Organizaciones ambientalistas, costeras y vecinales realizan una convocatoria para marchar en contra del extractivismo y las petroleras en Mar del Plata. "Intentaremos acercar nuestra voz, demostrar que las comunidades estamos organizadas y reclamando", manifestó Fernanda Génova, referente del movim