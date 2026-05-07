El colectivo contra las petroleras fija posición frente a la Asamblea Nacional de Intendentes

Organizaciones ambientalistas, costeras y vecinales realizan una convocatoria para marchar en contra del extractivismo y las petroleras en Mar del Plata. "Intentaremos acercar nuestra voz, demostrar que las comunidades estamos organizadas y reclamando", manifestó Fernanda Génova, referente del movim