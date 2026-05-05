El clima en Mar del Plata se presenta este martes con condiciones estables y una temperatura agradable, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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El viento soplará inicialmente desde el oeste y, con el correr de las horas, rotará hacia el este.

De cara a los próximos días, el panorama cambiará: a partir de la tarde del miércoles podrían registrarse tormentas. Además, entre el jueves y el sábado se prevé el ingreso de un frente de mal tiempo que afectará no solo a la ciudad sino también a buena parte de la Costa Atlántica, el norte de la Patagonia y el estuario del Río de la Plata.

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