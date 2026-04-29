Miércoles con lluvias, viento y máxima de 18°
El día se presenta con condiciones inestables en Mar del Plata, marcado por lluvias durante buena parte del día, viento sostenido y temperaturas moderadas.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones aisladas durante la madrugada, que se volverán más persistentes hacia la mañana.
El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento soplará con intensidad variable.
En cuanto a la temperatura, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 18°. El viento predominará del sector oeste, con una rotación hacia el sudoeste durante la tarde.
Además, se prevé un incremento en la intensidad del viento a lo largo de la jornada: las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h durante la madrugada y alcanzar hasta 69 km/h entre la mañana y la tarde.
De esta manera, el día estará atravesado por condiciones típicamente otoñales, con lluvia, nubosidad y ráfagas que se harán sentir en distintos momentos.
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