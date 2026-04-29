Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones aisladas durante la madrugada, que se volverán más persistentes hacia la mañana.

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El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento soplará con intensidad variable.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 18°. El viento predominará del sector oeste, con una rotación hacia el sudoeste durante la tarde.

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Además, se prevé un incremento en la intensidad del viento a lo largo de la jornada: las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h durante la madrugada y alcanzar hasta 69 km/h entre la mañana y la tarde.

De esta manera, el día estará atravesado por condiciones típicamente otoñales, con lluvia, nubosidad y ráfagas que se harán sentir en distintos momentos.

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