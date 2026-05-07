La Municipalidad de General Pueyrredon informó que rige una alerta amarilla por fuertes vientos para la ciudad y la zona, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Según detallaron, el fenómeno comenzará durante la noche de este jueves y se mantendrá hasta la tarde del sábado. Se esperan vientos del sector sur y sudoeste con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Ante este escenario, desde el Municipio recomendaron circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito. También solicitaron asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas para evitar accidentes provocados por el viento.

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Además, pidieron no sacar la basura fuera del horario permitido, con el objetivo de evitar obstrucciones en la vía pública y la dispersión de residuos durante las ráfagas.

En caso de emergencias, los vecinos podrán comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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