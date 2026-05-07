Emitieron alerta amarilla por fuertes vientos
El fenómeno comenzará este jueves por la noche y se extenderá hasta el sábado, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
La Municipalidad de General Pueyrredon informó que rige una alerta amarilla por fuertes vientos para la ciudad y la zona, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
Según detallaron, el fenómeno comenzará durante la noche de este jueves y se mantendrá hasta la tarde del sábado. Se esperan vientos del sector sur y sudoeste con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Ante este escenario, desde el Municipio recomendaron circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito. También solicitaron asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas para evitar accidentes provocados por el viento.
Además, pidieron no sacar la basura fuera del horario permitido, con el objetivo de evitar obstrucciones en la vía pública y la dispersión de residuos durante las ráfagas.
En caso de emergencias, los vecinos podrán comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
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