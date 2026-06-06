Personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata aprehendió a un joven de 18 años acusado de dañar una máquina expendedora de peluches ubicada en la vía pública, frente a un comercio céntrico.

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El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas fueron alertados por una empleada de un local ubicado en Luro al 2300, quien manifestó haber observado al joven golpear con el puño el vidrio de la máquina, provocando daños materiales sin mediar motivo aparente.

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, aunque fue localizado minutos después en las inmediaciones gracias a las características aportadas por la denunciante. Al ser interceptado, fue identificado como un joven de 18 años en situación de calle.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la aprehensión del involucrado y la formación de una causa por el delito de daño. Una vez cumplidas las medidas judiciales y al no registrar impedimentos legales, se dispuso la libertad del joven.

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