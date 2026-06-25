Un hombre de 40 años fue aprehendido en Garay y Las Heras tras un incidente con personal municipal. Se secuestró una navaja retráctil y la Justicia dispuso su liberación bajo caución juratoria.

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Un hombre de 40 años fue detenido en la zona de la Vieja Terminal, luego de que protagonizara un incidente con personal de la Patrulla Municipal, negándose a colaborar con los inspectores durante una intervención en la vía pública.

La acción se desarrolló en la intersección de Garay y Las Heras, en el marco de recorridas preventivas por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación en conjunto con efectivos de la Comisaría Segunda.

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Durante la actuación policial se constató que el hombre portaba una navaja retráctil, que fue secuestrada de manera preventiva en el procedimiento.

Intervino el Juzgado Correccional N°5, que dispuso la aprehensión, el secuestro del arma blanca y su posterior liberación bajo caución juratoria. Asimismo, el personal municipal labró las actuaciones contravencionales correspondientes por infracción a la normativa vigente.

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