La activación del botón antipánico a bordo de una unidad del transporte urbano de pasajeros terminó con la detención de una mujer de 42 años, que generaba disturbios y molestaba a los pasajeros.

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Personal del Comando de Patrullas y de la Fuerza Barrial de Aproximación intervino en el hecho, luego de la activación del botón.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Independencia y Gascón, donde los efectivos constataron que la mujer se encontraba generando disturbios y manteniendo confrontaciones con pasajeros a bordo de una unidad de la línea 552.

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Ante esa situación, el personal policial procedió a su aprehensión en el lugar.

Se informó que, tras la comunicación con el Juzgado Correccional N°5, se dispuso la formación de actuaciones por infracción a los artículos 35 y 72 del Decreto Ley 8031/73, y la posterior liberación de la implicada bajo caución juratoria.

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