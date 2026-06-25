La Policía realizó un allanamiento en una vivienda del barrio La Perla en el marco de la investigación por un robo ocurrido días atrás en un comercio de la ciudad.

Ads

Aunque el sospechoso no fue encontrado en el lugar, durante el procedimiento los efectivos secuestraron un revólver de utilería, un barbijo y una cinta de embalar, elementos que, según los investigadores, habrían sido utilizados para cometer el hecho.

El robo había ocurrido el pasado 20 de junio en un local ubicado sobre Santa Fe al 1700, cuando un hombre ingresó al comercio, mostró un arma que llevaba en la cintura y se llevó dinero en efectivo de la caja registradora antes de escapar.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras tareas de investigación, la Policía logró identificar al presunto autor y avanzar con el allanamiento. La Fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los elementos encontrados y notificó al sospechoso de la causa por robo calificado por el uso de arma de fuego.

Puede interesarte

Ads

Ads