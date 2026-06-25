Un hombre de 39 años fue aprehendido por personal policial luego de ser señalado como autor de un robo cometido en un depósito ubicado en el barrio Los Andes, de donde habría sustraído numerosos accesorios utilizados para instalaciones de plomería y gas.

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De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo cuando el sospechoso ingresó al predio tras escalar un cerramiento de aproximadamente dos metros de altura y forzar un candado de seguridad. Una vez en el interior, se apoderó de distintos elementos y escapó del lugar.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Cuarta y del Comando de Patrullas iniciaron tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima.

Como resultado de esas diligencias, el sujeto fue localizado e interceptado en la zona de Juncal y Alvarado. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron más de medio centenar de accesorios vinculados a instalaciones de gas y electricidad, entre ellos codos, acoples, llaves de paso y otras piezas de diferentes medidas.

Los elementos secuestrados fueron posteriormente reconocidos por la damnificada como pertenecientes al comercio afectado.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, que dispuso la formación de una causa por el delito de robo agravado por escalamiento y efracción. El acusado quedó alojado a disposición de la Justicia y deberá comparecer ante las autoridades judiciales en las próximas horas.

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