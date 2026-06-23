Personal del Destacamento Ferroautomotor, junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta y de la Policía Federal Argentina, realizó un operativo de prevención, seguridad e identificación de pasajeros en la Estación Ferroautomotora que derivó en el secuestro de marihuana a un joven de 20 años.

Ads

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al sujeto en el interior de la terminal y constataron que llevaba entre sus prendas un envoltorio con una sustancia vegetal.

El material fue sometido a un test orientativo, que arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 32 gramos.

Puede interesarte

Tras la intervención, se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Estupefacientes interviniente, que dispuso el secuestro de la sustancia, la realización de las diligencias de rigor y la notificación de formación de causa por infracción a la Ley 23.737, sin adoptarse medidas restrictivas de la libertad respecto del involucrado.

Ads

Ads