La investigación por la tragedia ocurrida en la costa marplatense, que dejó una joven fallecida y varios heridos de gravedad, avanza con una hipótesis cada vez más sólida: una falla mecánica en el colectivo habría desencadenado el fatal accidente.

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Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que los estudios toxicológicos practicados al conductor arrojaron resultado negativo, descartando por el momento la presencia de alcohol o sustancias que pudieran haber afectado su capacidad para conducir. En ese marco, el chofer recuperó la libertad, aunque continúa sujeto al proceso judicial y deberá permanecer a disposición de la fiscalía.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, había adelantado que las primeras evidencias recolectadas tras el siniestro orientan la investigación hacia un posible desperfecto mecánico. Uno de los puntos bajo análisis es el sistema de dirección de la unidad, que presentaría anomalías compatibles con una falla previa al impacto.

A su vez, los testimonios recogidos entre pasajeros y testigos coinciden en que el colectivo circulaba normalmente hasta instantes antes del hecho. Según esas declaraciones, luego de detenerse en un semáforo y retomar la marcha, el conductor habría perdido completamente el control del vehículo sin posibilidad de evitar la colisión.

Las pericias accidentológicas y mecánicas serán determinantes para esclarecer lo ocurrido. Los especialistas deberán establecer si existió una falla en la dirección, en los frenos o en otro componente esencial del transporte público.

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Desde la fiscalía remarcaron que la liberación del conductor no implica el cierre de la causa. Por el contrario, la investigación continuará para determinar con precisión las circunstancias del accidente y eventuales responsabilidades vinculadas al mantenimiento y control de la unidad involucrada.

La tragedia provocó una profunda conmoción en Mar del Plata. Mientras una joven de 18 años perdió la vida y varios heridos continúan recuperándose, la Justicia busca reconstruir minuto a minuto el siniestro para establecer si se trató de un accidente provocado por una falla mecánica o si existieron otras responsabilidades.

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