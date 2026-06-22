Un hombre de 48 años fue aprehendido acusado de intentar robarle la cartera a una mujer de 51 años en el barrio Chauvín.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el hecho ocurrido en inmediaciones de Olavarría y Alvarado. Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizó un rápido operativo y logró interceptar al sospechoso cuando circulaba a bordo de una motocicleta Keller 110 cc.

Al verificar la situación del rodado, los efectivos constataron que la moto registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo, requerido por la Comisaría Segunda con intervención de la UFIJE de Delitos Contra la Propiedad Automotor.

Según se informó, la víctima sufrió lesiones leves en el rostro como consecuencia del forcejeo mantenido con el acusado por lo cual debió recibir atención médica.

Tras tomar intervención en el caso, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por los delitos de tentativa de robo y encubrimiento.

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Además, ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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