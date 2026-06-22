Un grave accidente se acaba de registrar en las inmediaciones del Skatepark de Mar del Plata, ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, frente a la costa, cuando un colectivo invadió el sector peatonal y arrolló a varias personas que aguardaban en la parada, hasta el momento se registró una muerte. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

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Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de personal policial, agentes de tránsito, Defensa Civil y equipos médicos.

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