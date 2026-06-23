Se conocieron nuevos detalles del trágico accidente ocurrido recientemente frente al Skatepark, donde un colectivo linea 532 invadió el sector peatonal y embistió a varias personas que aguardaban en una parada de transporte público.

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Según se confirmó, la víctima fatal es una mujer. Además, durante el operativo de emergencia se constató que varias personas quedaron atrapadas debajo de la unidad, por lo que se está realizando un importante despliegue para concretar las tareas de rescate.

Asimismo, cinco personas heridas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los lesionados.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, una aparente falla mecánica habría sido el desencadenante del siniestro, aunque las causas del hecho continúan bajo investigación y serán determinadas a través de las pericias correspondientes.

Personal policial, agentes de Tránsito, Defensa Civil y equipos sanitarios continúan trabajando en la zona, donde el tránsito permanece restringido mientras avanzan las tareas de investigación.

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Noticia en desarrollo.

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