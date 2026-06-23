El chofer del colectivo de la línea 532 que ayer se despistó, subió a la vereda y atropelló a varias personas en el Boulevard Marítimo, entre Rivadavia y San Martín, dejando como saldo un muerto y seis heridos, declaró ante el fiscal Germán Vera Tapia que una falla mecánica habría provocado el siniestro.

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El conductor, que se presentó en condición de aprehendido junto a su abogado Germán Corti, recuperó la libertad tras la audiencia, aunque continuará sujeto al proceso judicial. Durante su declaración, expresó sus condolencias a las víctimas.

De esta manera, la investigación avanza con una hipótesis cada vez más firme: un desperfecto mecánico habría desencadenado la tragedia que dejó una joven fallecida y varios heridos de gravedad. En esa línea, fuentes de la causa confirmaron que los estudios toxicológicos realizados al chofer dieron resultado negativo, descartando la presencia de alcohol u otras sustancias.

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Testimonios de pasajeros y testigos coinciden en que el colectivo circulaba con normalidad hasta instantes previos al hecho. Según esos relatos, tras detenerse en un semáforo y retomar la marcha, el conductor perdió el control del vehículo sin posibilidad de maniobra.

Las pericias accidentológicas y mecánicas serán clave para determinar si existió una falla en la dirección, en los frenos u otro componente esencial. Desde la fiscalía remarcaron que la liberación del chofer no implica el cierre de la causa, que seguirá en curso para establecer responsabilidades, especialmente en torno al mantenimiento de la unidad.

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El hecho generó una fuerte conmoción en Mar del Plata, donde la Justicia busca reconstruir con precisión lo ocurrido en un siniestro que dejó consecuencias fatales y múltiples heridos.

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