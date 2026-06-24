Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles tras ser señalado como autor de un robo cometido en la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro, ubicada en la zona de Pampa al 1600.

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El procedimiento se inició cuando un llamado al 911 alertó sobre la activación de la alarma del establecimiento educativo. Según informaron desde la empresa de seguridad privada que monitorea el edificio, un individuo había sido observado desplazándose por los techos del inmueble.

A partir de esa advertencia, efectivos de la Comisaría Cuarta desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Minutos después lograron interceptar a un sospechoso en la esquina de Belgrano y Chaco, a unos 400 metros de la escuela.

Durante la identificación, los policías encontraron entre sus pertenencias una pava eléctrica y una cartuchera con discos compactos. El hombre no pudo acreditar la procedencia de los objetos, por lo que fueron secuestrados preventivamente.

Posteriormente, la directora del establecimiento constató que una ventana del sector de cocina presentaba daños compatibles con una maniobra de ingreso forzado. Además, reconoció como propios de la institución los elementos recuperados, los cuales contaban con calcomanías e identificaciones oficiales.

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La investigación también incorporó registros de cámaras de seguridad en los que se observa a una persona con características similares a las del detenido dentro del predio escolar.

Por disposición de la fiscal de Flagrancia, Dra. Ana Caro, se inició una causa por el delito de robo agravado por escalamiento y efracción. Asimismo, se ordenó el secuestro de los elementos recuperados y el traslado del imputado a sede judicial para cumplir con las actuaciones de rigor.

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