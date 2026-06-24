Una camioneta de alta gama que había sido robada en Mar del Plata fue recuperada en las últimas horas durante un operativo conjunto que además derivó en la aprehensión de un adolescente de 13 años señalado como presunto participante del hecho.

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El robo tuvo como víctima a un hombre de 30 años, propietario de una Ford Territory Titanium, que fue sustraída en una vivienda ubicada sobre la calle Andrade al 800. Según los primeros datos de la investigación, el vehículo fue interceptado por varios individuos que se desplazaban en un Peugeot 307.

La búsqueda permitió obtener resultados pocas horas después. Personal de Prefectura Naval Argentina detectó la camioneta abandonada durante una recorrida preventiva en la zona de Colombia e Ituzaingó y procedió a su recuperación.

Paralelamente, efectivos de la Comisaría Séptima observaron a un menor de edad que salía corriendo de un descampado cercano mientras utilizaba un teléfono celular para iluminarse. La situación despertó sospechas y motivó nuevas averiguaciones.

En el marco de esas tareas, agentes de la Unidad de Policía Local localizaron en Colombia al 500 un Peugeot 307 con características coincidentes con las aportadas por la víctima. Cuando intentaron identificar a la persona que se encontraba junto al vehículo, ésta escapó del lugar, dejando el automóvil abandonado.

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Los investigadores secuestraron el rodado y constataron que en su interior había varias llaves, elementos que ahora forman parte de la causa.

A partir de la recolección de pruebas y testimonios, la pesquisa permitió identificar a un adolescente de 13 años, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4.

Por disposición judicial, el menor fue notificado de la formación de una causa por robo agravado y posteriormente entregado a sus padres. En tanto, la camioneta recuperada fue restituida a su propietario y el Peugeot quedó secuestrado para la realización de pericias.

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Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar al resto de las personas que habrían participado del robo.