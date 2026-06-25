La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó un importante operativo en el puerto de Mar del Plata que terminó con el secuestro de 331 gramos de marihuana, una importante cantidad de bebidas alcohólicas y distintos elementos utilizados para el consumo de estupefacientes durante la requisa del buque pesquero "Centauro 2000", que había arribado a la ciudad con 17 tripulantes a bordo.

Ads

El procedimiento se llevó a cabo por orden del Juzgado Federal de Garantías de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la Unidad Fiscal Federal, encabezada por Santiago Eyherabide, y de la auxiliar fiscal María Victoria Piro. La disposición judicial autorizaba la requisa tanto de la embarcación como de toda su tripulación para constatar la existencia de sustancias ilícitas y proceder a su secuestro.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional. Desde ese momento, Prefectura mantuvo un monitoreo permanente del pesquero durante sus maniobras de pesca hasta que finalmente ingresó y amarró en la sección 11 del Espigón 2 del Puerto de Mar del Plata, donde se concretó el operativo.

La inspección contó con la participación de un perro especialmente entrenado para la detección de estupefacientes. Durante la requisa se encontraron 331 gramos de marihuana distribuidos en distintos sectores del buque, entre ellos camarotes y espacios comunes. Además, se secuestraron dos picadores y elementos utilizados para el armado de cigarrillos artesanales.

Los efectivos también hallaron una importante cantidad de bebidas alcohólicas a bordo, situación que infringe el ordenamiento en materia de Gestión de la Seguridad de la Navegación. Según se informó, el valor total de los elementos incautados asciende a casi cuatro millones de pesos.

Ads

Los 17 tripulantes, todos argentinos y mayores de edad, fueron notificados de la causa iniciada por tenencia simple de estupefacientes. En tanto, la droga y los demás elementos secuestrados fueron trasladados a la sede de la Prefectura en Mar del Plata y quedaron a disposición de la Fiscalía Federal interviniente. El buque permanecerá amarrado en el puerto hasta regularizar su situación en materia de seguridad de la navegación.

Ads