Un hombre de 35 años fue detenido en el barrio Las Heras, luego de que la Policía comprobara que había incumplido una restricción de acercamiento vigente hacia una mujer.

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El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre una discusión de pareja. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en un estado de gran exaltación y, según informaron, con aparentes signos de haber consumido alcohol.

Al verificar sus antecedentes, los policías constataron que tenía una medida que le prohibía acercarse a la mujer hasta el 30 de junio de 2026, dispuesta por el Juzgado de Familia N° 4. Ante esa situación, fue detenido y trasladado a una comisaría.

La Fiscalía de Flagrancia tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de actuaciones por desobediencia. Posteriormente, el hombre fue derivado a la Unidad Penal N° 44.

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