La violencia de género dejó 176 femicidios en Argentina entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, lo que equivale a una víctima cada 33 horas. La cifra, relevada por el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), ya supera la registrada durante el mismo período del año pasado.

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El relevamiento contabilizó 127 femicidios directos, 15 femicidios vinculados de varones y niños, ocho trans/travesticidios, 17 asesinatos en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas. Además, como consecuencia de estos hechos, 132 niños y adolescentes quedaron sin sus madres.

Uno de los datos que más preocupa es el bajo nivel de denuncias previas. Según el informe, solo el 11% de las víctimas había acudido a la Justicia. Entre esos casos, el 75% tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% contaba con botón antipánico.

Las armas de fuego estuvieron presentes en el 32% de los asesinatos, seguidas por las armas blancas, con el 24%. En el 13% de los casos las víctimas fueron asesinadas mediante asfixia y en el 11% a golpes. La edad promedio de las mujeres asesinadas fue de 39 años, mientras que la de los agresores se ubicó en 41. Entre las víctimas hubo además 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores.

En cuanto a la distribución territorial, Santiago del Estero registró la tasa más alta del país, con 1,7 femicidios, seguida por Santa Fe con 1,6 y Catamarca con 1,4, de acuerdo con los indicadores utilizados por el observatorio.

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Ante este escenario, MuMaLá volvió a reclamar políticas públicas de prevención y pidió restablecer recursos, estructuras y programas destinados a combatir la violencia de género y proteger a las víctimas.

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