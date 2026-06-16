“Netanyahu tiene que ser más responsable con respecto al Líbano”, afirmó Trump ante la prensa, aunque aclaró que mantiene una “gran relación” con el mandatario israelí. El republicano consideró que la guerra contra Hezbollah se ha extendido demasiado tiempo y advirtió que “demasiadas personas están siendo asesinadas”.

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El presidente estadounidense cuestionó además los ataques sobre zonas urbanas y señaló que “no es necesario derribar un edificio de departamentos cada vez que se busca a alguien”, en referencia a los bombardeos israelíes sobre Beirut y otras ciudades libanesas. Incluso sostuvo que había sugerido a Israel permitir que Siria se encargara del combate contra Hezbollah.

Las declaraciones llegan después de que Trump expresara públicamente su malestar por un ataque israelí contra Beirut ocurrido el domingo, a pocas horas de que se anunciara un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán. Según indicó, esa ofensiva “no debería haber ocurrido”, especialmente cuando ambas partes estaban cerca de cerrar el entendimiento.

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Pese a las tensiones, Trump aseguró que el pacto con Irán puede mantenerse vigente incluso si continúan los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. “Considero que esa es la guerra menor. Irán era el gran problema”, señaló. El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán será firmado formalmente este viernes en Ginebra y abrirá una etapa de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

En ese marco, el mandatario reiteró que el objetivo central del entendimiento es impedir que Irán desarrolle armas nucleares. “Este acuerdo es un muro contra las armas nucleares”, afirmó, mientras desde Teherán volvieron a sostener que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

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Fuente: Al Jazeera

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