Países del G7 aportarán US$ 20 millones para combatir el incendio en el Amazonas

Se trata de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en duda la donación. "¿Es posible que alguien ayude a otro, a no ser una persona pobre, sin algún retorno? ¿Qué quieren de la Amazonia? ¿Qué es lo que ellos quieren?", di