Trump cuestionó a Netanyahu por la ofensiva en Líbano: “Tiene que ser más responsable”
Lo hizo durante la cumbre del G7 que se desarrolla en Francia, en medio de las negociaciones para formalizar un acuerdo de paz entre Washington e Irán.
Lo hizo durante la cumbre del G7 que se desarrolla en Francia, en medio de las negociaciones para formalizar un acuerdo de paz entre Washington e Irán.
Los líderes de las principales potencias occidentales se reúnen desde este lunes en Kananaskis, Canadá, con una agenda marcada por la incertidumbre económica global y los desafíos en materia de seguridad energética.
Los países del G7 reclamaron este lunes a Irán que restablezca de inmediato su colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en medio de una creciente preocupación por la falta de transparencia en su programa nuclear.
Se celebra en Suiza, en un nuevo y fuerte respaldo al gobierno de Volodimir Zelenski.
"Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano", alertó el papa, el primero en asistir a una cumbre de estas potencias (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), reunidas hasta hoy en la región italiana de Apulia.
El mandatario, luego de agradecer la invitación al foro, hizo eje en el conflicto bélico en Ucrania y en una necesaria remodelación del sistema financiero para que los "esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad".
Se trata de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en duda la donación. "¿Es posible que alguien ayude a otro, a no ser una persona pobre, sin algún retorno? ¿Qué quieren de la Amazonia? ¿Qué es lo que ellos quieren?", di