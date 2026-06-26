Cinco hombres fueron aprehendidos en la zona sur de Mar del Plata tras protagonizar dos robos consecutivos y una posterior persecución, en un operativo encabezado por personal de la Subcomisaría Acantilados, con apoyo de la Policía Local y el Comando de Patrullas, que culminó en la intersección de calles 433 Bis y 50.

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Según la investigación, los imputados ingresaron en primera instancia a una vivienda ubicada en calle 513 al 1300, donde sorprendieron a la propietaria y, mediante intimidación, concretaron el robo.

Posteriormente, durante la huida, sustrajeron una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en otro domicilio de la jurisdicción, ampliando la secuencia delictiva en la misma zona.

A partir de un llamado al 911, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos cuando se desplazaban en una camioneta Volkswagen Amarok, utilizada para continuar la fuga luego de abandonar el vehículo previamente robado.

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La interceptación se concretó en calles 433 Bis y 50, donde los efectivos lograron reducir y aprehender a los cinco individuos.

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Durante el procedimiento se secuestraron los dos vehículos involucrados, teléfonos celulares, dinero en efectivo, municiones y prendas de vestir presuntamente utilizadas en los hechos. Asimismo, se aguarda la requisa judicial de la camioneta Volkswagen Amarok.

La UFI de Flagrancia avaló el accionar policial y dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 y la realización de las diligencias de rigor, incluidas pericias de Policía Científica y la toma de declaraciones testimoniales.

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