La pianista japonesa Tomoko Ohno se presentará este hoy y mañana a las 21:00 en Bajo Tierra (Pellegrini 2575) con dos conciertos diferenciados que recorrerán el jazz y la obra de Astor Piazzolla desde una mirada contemporánea.

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La primera presentación será hoy, bajo el título New York Jazz Connection, una propuesta que recorre la tradición del jazz neoyorquino a partir de compositores que marcaron la formación artística de la intérprete durante su estadía en Estados Unidos. En esta oportunidad estará acompañada por Ricardo Lew en guitarra, Arturo Puertas en contrabajo y Tomás Babjaczuk en batería.

El repertorio incluirá obras de referentes como George Gershwin, Cole Porter y Keith Jarrett, junto a composiciones vinculadas a la escena jazzística de Nueva York que influyeron en su desarrollo musical.

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La actividad continuará mañana con el espectáculo Piazzolla y el jazz, en formato dúo junto a Ricardo Lew. La propuesta ofrece una relectura de la obra de Astor Piazzolla a través de la improvisación y el lenguaje del jazz, en un diálogo entre ambos géneros que busca resignificar el legado del compositor argentino.

Nacida en Tokio, Ohno inició su formación musical desde muy temprana edad. Posteriormente estudió en la Universidad Rikkyo y continuó su especialización en Jazz Studies en la Universidad William Paterson, donde trabajó con figuras destacadas como Harold Mabern y Rufus Reid.

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A lo largo de su trayectoria internacional, se presentó en escenarios emblemáticos como Lincoln Center, Carnegie Hall, Blue Note y Birdland, además de compartir proyectos con artistas como Slide Hampton, Houston Person, Rufus Reid y la Dizzy Gillespie Alumni Big Band.