Arrojar basura en la vía pública, abandonar desechos en terrenos baldíos o generar basurales clandestinos puede derivar en multas y hasta 30 días de arresto en la provincia de Buenos Aires, una disposición que también alcanza a Mar del Plata.

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La Ley 11.382, que incorporó los artículos 94 bis y 94 ter al Código de Faltas bonaerense, establece sanciones para quienes depositen desperdicios en espacios públicos o privados que no cuenten con la habilitación correspondiente.

La normativa contempla multas equivalentes a entre cinco y 30 salarios mensuales de un agente de seguridad de la Policía bonaerense, además de penas de arresto. El importe económico varía de acuerdo con los haberes vigentes al momento de aplicarse la sanción.

La medida también alcanza a quienes transporten residuos sólidos o líquidos en vehículos de carga sin contar con la autorización de las autoridades competentes.

En tanto, cuando se trate de desechos contaminantes que perjudiquen al medioambiente o los responsables sean prestadores del servicio público de recolección, las penalidades serán más severas.

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En estos casos, las multas podrán alcanzar el equivalente a 60 salarios de un agente policial, junto con 30 días de arresto. La legislación también contempla el decomiso de los vehículos utilizados para trasladar los desperdicios.

Cabe aclarar que no se trata de una nueva ley, sino de una normativa vigente que busca prevenir la proliferación de basurales clandestinos, proteger la salud pública y preservar el medioambiente.

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