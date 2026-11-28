El presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley orientado a impulsar la investigación científica básica y fortalecer el sistema universitario y tecnológico bonaerense mediante un esquema de incentivos destinado a atraer financiamiento privado, elaborado en articulación con autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

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La iniciativa propone que las empresas que destinen recursos a proyectos de investigación básica desarrollados en territorio provincial puedan acceder, bajo determinadas condiciones, a una extensión de beneficios tributarios vigentes o a la ampliación del plazo de uso de inmuebles provinciales. De este modo, los aportes privados se complementarían con las partidas ordinarias que la administración del gobernador Axel Kicillof asigna al área de ciencia y tecnología.

Al fundamentar la propuesta, el legislador por la Sexta sección electoral subrayó la urgencia de dar respuesta a la crisis presupuestaria del sector: “Es necesario que la Legislatura bonaerense reconozca, debata y encuentre soluciones a la crisis que afecta a la investigación básica. Llevamos este problema de faltas de recursos, con una propuesta pensada, elaborada con los protagonistas”, sostuvo De Leo, y advirtió que “una comunidad que se retrasa, o aún peor, deja de generar nuevo conocimiento, pierde la esencia del ser humano; esa curiosidad que nos lleva a preguntarnos cómo funciona el mundo, aun cuando todavía no sepamos para qué servirá la respuesta”.

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Según detalló el diputado referenciado en Elisa Carrió, el esquema apunta a brindar previsibilidad financiera e inmobiliaria al sector productivo: una compañía que extienda un beneficio impositivo podrá proyectar su flujo de caja a más largo plazo, mientras que “contar con más tiempo de uso de un predio puede resultarle decisivo al momento de evaluar si conviene ampliar, invertir o modernizarse”.

Para garantizar la transparencia y el rigor académico, el texto establece que la selección de los proyectos beneficiarios estará a cargo de un comité científico independiente, a través de convocatorias públicas organizadas por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires. Podrán postularse equipos pertenecientes a universidades públicas, institutos del CONICET y otros organismos de investigación radicados en suelo bonaerense.

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De Leo destacó además el arraigo territorial de la iniciativa y la necesidad de federalizar los recursos dentro de la provincia: “La investigación científica está en el ADN de Bahía Blanca, por eso no es extraño que esta iniciativa haya nacido en nuestra ciudad. Al igual que el bahiense y Premio Nobel César Milstein, múltiples equipos locales de investigación básica generaron nuevos conocimientos científicos sin poder anticipar sus posibles usos o efectos en el mercado”.

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En esa línea, remarcó que este tipo de estudios suele quedar relegado frente al financiamiento orientado a demandas inmediatas del mercado, pese a que “esos hallazgos experimentales abren el camino a los avances más trascendentes en salud, tecnología y producción, entre tantos otros campos”. Por ello, concluyó que “la propuesta busca que esos recursos lleguen también a los equipos del interior provincial, donde la continuidad de una beca o de un laboratorio puede determinar que un joven investigador desarrolle su carrera en la misma región en la que se formó”.

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