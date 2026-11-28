Santa Clara del Mar será escenario este sábado 28 de noviembre de una nueva edición del Café Ufológico, una propuesta que invita a compartir experiencias, intercambiar conocimientos y debatir sobre algunos de los grandes interrogantes de la humanidad.

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El encuentro, coordinado por Mario Lupo, dará continuidad a un ciclo que ya cuenta con veinte ediciones y que busca generar un espacio de diálogo entre especialistas, entusiastas y personas interesadas en los fenómenos vinculados con la ufología.

Entre las temáticas que se abordarán durante la jornada figuran las hipótesis sobre la existencia de seres de otros planetas, los posibles visitantes extraterrestres y los enigmas que rodean a las antiguas civilizaciones.

La propuesta también apunta a analizar diferentes relatos y teorías, procurando distinguir entre mitos, creencias y evidencias, en un ambiente abierto al intercambio de opiniones.

La convocatoria tendrá lugar este sábado a partir de las 18 en La Martina, ubicada en la intersección de La Habana y la costa, en Santa Clara del Mar.

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La entrada será libre y el único requisito para participar será la consumición de un café. No será necesario contar con conocimientos previos sobre la temática.

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