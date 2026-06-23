El oficialismo de La Libertad Avanza, con apoyo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados, evitó que se realizara en la Cámara de Diputados la sesión especial convocada para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras no alcanzarse el quórum necesario para habilitar el debate.

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La sesión había sido solicitada por el kirchnerismo y estaba prevista para las 14:00, pero quedó sin efecto cuando sólo 117 diputados estuvieron presentes, por debajo de los 129 requeridos para abrir el recinto.

El oficialismo atribuyó el resultado a acuerdos parlamentarios que incluyeron la participación de bloques opositores dialoguistas y sectores provinciales, en un esquema que permitió bloquear el avance inmediato de la interpelación. Entre las negociaciones, se acordó abrir el miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir el tratamiento de los proyectos vinculados al funcionario, sin habilitar votaciones en el recinto.

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Pese a posicionamientos públicos críticos de referentes del PRO y la UCR respecto de la continuidad de Adorni, sus bloques optaron por no dar quórum en la sesión, evitando acompañar una iniciativa impulsada por el kirchnerismo.

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, consiguió así postergar la ofensiva parlamentaria sobre el jefe de Gabinete, quien continúa respaldado por el Poder Ejecutivo, pese a la tensión política generada por su situación patrimonial y las iniciativas legislativas en curso.

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En paralelo, en ambas cámaras del Congreso continúan las discusiones sobre proyectos que buscan avanzar con interpelaciones y eventuales mecanismos de remoción, incluida la figura de la moción de censura, incorporada en la reforma constitucional pero aún sin antecedentes de aplicación.

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En el Senado, además, persiste la controversia reglamentaria sobre la posibilidad de interpelar al funcionario sin dictamen previo, con interpretaciones enfrentadas respecto del alcance del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Aun tras la caída de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto para realizar un debate en minoría, con el objetivo de sostener la exposición pública del caso y mantener abierta la discusión política sobre la continuidad del funcionario.

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Con información de DIB