La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó el nuevo cronograma de los quirófanos móviles de castración gratuita para la semana del lunes 7 al viernes 11.

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Los dispositivos funcionarán en la Asociación Vecinal de Fomento Gloria de la Peregrina (Río Suquía 1294) y en el CDI Pueyrredon (Calabria 7877), con admisión antes de las 08:00. En paralelo, la sede central de Zoonosis (Canesa y Guanahani), atenderá de lunes a viernes antes de las 10:00 y el sábado 12 antes de las 08:00. Todas las intervenciones se realizan por orden de llegada, con un cupo de 15 turnos diarios y un animal por persona.

Además, continuará la vacunación antirrábica gratuita de lunes a sábados entre las 08:00 y las 13:00 en las dependencias de Zoonosis de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani. También se realizarán operativos especiales el jueves 10 en Gloria de la Peregrina de 09:00 a 12:00 y el viernes 11 en la sede de la Unione Regionale del Molise (San Martín 6962).

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La vacuna está destinada a perros y gatos mayores de tres meses, que no se encuentren preñados ni en período de lactancia.

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