El Senado de la Nación resolvió hoy posponer por una semana la sesión prevista, en el marco de la tensión política por los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una decisión acordada entre el oficialismo y bloques aliados durante una reunión encabezada por Victoria Villarruel en el Congreso.

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La medida implicó reprogramar el debate para el jueves 25, cuando se buscará aprobar el mecanismo para convocar a Adorni al recinto el 2 de julio. En esa instancia, el funcionario deberá responder a los cuestionamientos de la oposición y podría enfrentar una eventual moción de censura si sus explicaciones no resultan satisfactorias.

La resolución se alcanzó tras una jornada de negociaciones entre el oficialismo y sectores dialoguistas, luego de reuniones previas impulsadas por Patricia Bullrich con bloques aliados. El acuerdo permitió evitar una sesión inmediata en un contexto de fuerte presión política, donde el kirchnerismo había deslizado la posibilidad de avanzar igualmente hacia el recinto.

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Para concretar una interpelación y una eventual moción de censura, se requerirá una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, un número que por el momento aparece como difícil de alcanzar para la oposición. Sin embargo, el escenario mantiene en alerta al oficialismo, que intenta sostener su esquema de alianzas parlamentarias.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley sobre propiedad privada, impulsado por Federico Sturzenegger, aunque la iniciativa enfrenta modificaciones y resistencias de los bloques aliados, lo que complica su tratamiento.

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Por su parte, desde la oposición crece la presión política para que Adorni deje el cargo antes de esa instancia. En ese sentido, el dirigente del PRO Fernando de Andreis expresó: “Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción”.

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El jefe de Gabinete había anticipado días atrás que asistiría al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión, aunque ahora ese encuentro estará atravesado por el proceso de interpelación, lo que eleva el nivel de confrontación política en la Cámara alta.

Con información de Infobae

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