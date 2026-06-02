Un automóvil con pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado fue incautado durante un operativo de prevención e interceptación vehicular realizado en Chapadmalal, donde una mujer fue notificada en una causa por encubrimiento.

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El procedimiento se llevó a cabo en calle F entre las calles 5 y 7, cuando efectivos policiales identificaron a la conductora de un Peugeot 207 blanco.

Al verificar los datos en los sistemas informáticos oficiales, se constató que el dominio registraba un pedido de secuestro vigente desde el 21 de agosto de 2024, en el marco de una investigación por robo agravado.

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Ante esta situación, los agentes procedieron al secuestro del rodado y a la notificación de la conductora por el delito de encubrimiento.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de causa, la certificación de domicilio de la imputada y el secuestro del vehículo, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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