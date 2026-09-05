En medio de los pronósticos por la llegada del fenómeno meteorológico El Niño para la temporada de primavera y verano, el geólogo e investigador Iñaki Isla analizó el impacto real que podrían tener las lluvias intensas en Mar del Plata y la región.

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Si bien destacó que la topografía de la ciudad cuenta con ventajas naturales para el escurrimiento del agua, puso el foco en la falta de evaluaciones ambientales estratégicas ante el avance inmobiliario sobre zonas sensibles.

"El gran problema de El Niño son las inundaciones en zonas bajas, y eso afecta poco al casco urbano de Mar del Plata, ya que la ciudad tiene buen drenaje a través de sus lomas y colinas", explicó Isla en diálogo con El Marplatense.

No obstante, el especialista remarcó que la preocupación principal se traslada hacia el sur del partido, puntualmente en la cuenca del arroyo Corrientes. "Era un humedal que ahora se está urbanizando e impermeabilizando a través de barrios cerrados y loteos. Nunca se hizo una evaluación ambiental estratégica, que es algo que venimos pidiendo, y no sabemos cuál va a ser la respuesta del terreno ante lluvias frecuentes", advirtió.

Asimismo, el geólogo señaló que el vertiginoso crecimiento poblacional hacia el oeste de la ciudad aleja a los nuevos barrios de los desagües pluviales históricos, por lo que consideró imprescindible proyectar ampliaciones de la red e infraestructura clave. En ese sentido, respecto a los recientes anuncios sobre obras en la zona del puerto, cuestionó la prioridad de los sectores elegidos: "Son obras que ya se hicieron en 2016 y no sé si ese sector precisa más pluviales en este momento o si hacen falta en los barrios en expansión".

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Finalmente, Isla trazó un mapa de riesgo regional, indicando que el impacto del fenómeno suele ser más severo hacia el norte, en el partido de Mar Chiquita, donde los antecedentes de anegamientos son históricos, y en los distritos del sur como General Alvarado, Lobería, Necochea y Tres Arroyos, donde la barrera de médanos suele bloquear la desembocadura natural de varios arroyos durante períodos de precipitaciones abundantes.

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